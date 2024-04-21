روسيا تعلن تحقيق إنجاز جديد في أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن قواتها تمكنت من تحقيق إنجاز ميداني جديد في جبهة القتال في أوكرانيا.

وقالت موسكو إنها سيطرت على بلدة "بوغدانيفكا" الواقعة بين "باخموت" و"تشاسيف يار" في شرق أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن وحدات من القوات الجنوبية سيطرت على "منطقة بوغدانوفكا (اسم القرية باللغة الروسية)".

وتقع بوغدانيفكا، وهي بلدة صغيرة كان عدد سكانها ما دون مئة نسمة قبل الأزمة، على بعد أقل من عشرة كيلومترات من "تشاسيف يار".

يأتي إعلان موسكو غداة تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمة 61 مليار دولار أميركي لكييف بعد أشهر من العرقلة.

واشتكى مسؤولون أوكرانيون، في الآونة الأخيرة، من أن قوات بلادهم تعاني من نقص الذخيرة والعتاد بعد أكثر من عامين من بدء الأزمة الحالية.