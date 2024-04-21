رئيسة وزراء الدنمارك تنشر إهانات وصلتها عبر الإنترنت

حذّرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، اليوم الأحد، من الكراهية التي قالت إنها تنتشر في بلادها عبر شبكة الإنترنت.

ونشرت فريدريكسن العديد من رسائل الكراهية، التي قالت إنها تلقتها بنفسها. وقالت، في منشور على تطبيق "انستجرام"، إن الأسلوب القاسي على وسائل التواصل الاجتماعي ليس جديدا، لكنه وصل إلى مستوى مقلق.

وذكرت أن الرسائل تتضمن، على وجه الخصوص "تمييزا وإساءة، وكراهية وتهديدات".

وأضافت رئيسة الوزراء، البالغة 46 عاما، أن هذا جزء من الحياة اليومية للكثيرين، الأمر الذي قالت إنه يقلقها بشدة.

وتحدثت فريدريكسن عن الشباب الذين يشاركون في عروض اختيار الممثلين ويتلقون رسائل عنصرية وبغيضة. كما أشارت إلى صحفيين، وباحثين وموظفي خدمة مدنية، يتعرضون للتهديد، وعن رياضيين وسياسيين.

وتابعت أنها تلقت مؤخرا العديد من رسائل الكراهية والتهديدات، إلى حد لم تشهده من قبل.

وأكدت "باعتبارك رئيسا للحكومة، فإنك تحتاج بطبيعة الحال إلى مستوى عال من التسامح، ولكن هناك تعليقات عنيفة للغاية ولا ينبغي لأحد أن يتسامح معها".

وأعادت فريدريكسن نشر بعض التعليقات التي تلقتها، مشيرة إلى أنه ربما يكون لدى آخرين الشجاعة للقيام بالشيء ذاته حتى يتمكن الدانماركيون من إجراء نقاش حول الكيفية التي يريدون بها التحدث مع بعضهم البعض.