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مرحباً سلطان عُمان

مرحباً سلطان عُمان
22 ابريل 2024 00:15

الإمارات وعُمان حريصتان دوماً على توثيق عُرى الأخوة، وعلاقات حسن الجوار، والروابط التاريخية والاجتماعية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، بما يعكس وحدة رؤية الدولتين في بناء جسور الصداقة، وترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية، إضافة إلى الدعوة والعمل على إيجاد حلول لقضايا المنطقة والعالم، عبر الحوار والطرق والدبلوماسية لإحلال الأمن والسلام.
 مباحثات ستجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، الذي يبدأ اليوم أول زيارة دولة إلى الإمارات؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة، ورفع وتيرة تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا والتحديات، بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق تطلعات البلدين والشعبين إلى مزيدٍ من التقدم والنماء والتنمية، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
العلاقات القوية والمتميزة بين الدولتين، والتي رسخها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد، رحمهما الله، تحظى برعاية مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والسلطان هيثم بن طارق، من خلال الحرص على التواصل والزيارات المتبادلة، للبناء على الإنجازات القائمة، وخدمة القضايا الخليجية والعربية، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار.

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