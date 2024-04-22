تشافي «منفتح» على فكرة البقاء في «كتالونيا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، في طريقه نحو تغيير رأيه، فيما يتعلق بمسألة رحيله عن «البارسا» بنهاية الموسم، إذ كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو النقاب عن أن المدير الفني قد لا يغادر«البلاوجرانا»، ويبقى في منصبه في الموسم الجديد، ليكمل السنة الأخيرة في عقده الذي ينتهي في «صيف 2025».

وقالت الصحيفة إن هذا الكلام تردد بقوة بعد هزيمة برشلونة في «كلاسيكو الأرض» من الغريم التقليدي ريال مدريد 2-3، مشيرة إلى إن تشافي أصبح منفتحاً على فكرة مواصلة مغامرته على رأس القيادة الفنية الكتالونية.

وأضافت الصحيفة إن ثمة اجتماعاً سيعقد خلال الأيام القادمة بين تشافي وإدارة النادي ممثلة في خوان لابورتا الرئيس ورافا يوستي نائبه وديكو المدير الرياضي، من أجل بحث الموقف وتحليله، وإذا ما توصلوا إلى إتفاق فيما بينهم، سيستمر المدير الفني موسماً آخر.

وحتى إذا كانت هناك أسماء مستهدفة في الوقت الحالي لتحل محل تشافي، فإن لابورتا لا يرغب في رحيله رغم أن المدير الفني لم يتحدث حتى الآن عن مستقبله، وعندما سُئل خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الريال، عما إذا كان مازال مصمماً على الرحيل، لم يجب على هذا السؤال وقال: علينا التفكير في مباراتنا القادمة أمام فالنسيا، وهناك 6 مباريات على نهاية «الليجا»، صحيح إن الاحتفاظ بلقب الدوري أصبح صعباً جداً، إلا إنه دائماً ما تكون هناك أهداف ومنها هدف اللعب في كأس السوبر العام المقبل.

وذكرت موندو ديبورتيفو، أن تشافي مازال يحظى بدعم ومساندة قيادات «البارسا»، وإن العودة للعب في «الكامب نو» في الموسم القادم، يمثل حافزاً إضافياً له، لكي يستمر ولا يرحل، لأن افتتاح الملعب بعد تحديثه لحظة فخر كبيرة، وهو مدرب لهذه المجموعة المتميزة من اللاعبين الشباب في طور النمو.

وكان تشافي أعلن منذ بضعة أشهر عن رحيله بنهاية الموسم الحالي، رغم أنه يتبقى له موسم كامل في عقده، وحتى الآن لا يمكن الجزم بشيء، ومن الصعب الإجابة على سؤال: هل يرحل تشافي أم يبقى، وربما تتضح الصورة أكثر بعد الاجتماع المقرر عقده مع لابورتا ويوستي وديكو.