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الشقيق والجار

الشقيق والجار
23 ابريل 2024 00:15

مباحثات إيجابية جمعت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة، الذي يقوم بأول زيارة دولة إلى الإمارات، تعزز أوجه التقارب التاريخي بين الدولتين الشقيقتين والجارتين اجتماعياً وجغرافياً وثقافياً، وتعكس رؤيتهما المشتركة في أولوية التنمية والازدهار، وديمومة تنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا  بما يعود بالخير والنماء على شعوب المنطقة والعالم. مباحثات تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وتدعم الشراكة الاقتصادية، وتبرز أهمية العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، وأهمية تعزيزه بما يحقق المصالح المتبادلة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، كما تؤكد المباحثات أهمية تجنيب المنطقة أزمات جديدة تؤثر في الجميع وتعيق جهود التعاون والتنمية، من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية.  
مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية، تتمثل في تدشين مشروع سكك حديد لربط سلطنة عُمان بشبكة قطارات الإمارات، إضافة إلى الربط الكهربائي وغيرهما من المشاريع، تم تعزيزها بمذكرات تفاهم إماراتية عُمانية تم توقيعها خلال الزيارة للانتقال بالشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب، تعكس مستوى العلاقات النموذجية بين البلدين، وتعمق الروابط الأخوية، وتخدم الأولويات التنموية، وتعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين.

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