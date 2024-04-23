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جيرو يرحل إلى أميركا

جيرو يرحل إلى أميركا
23 ابريل 2024 18:21

 
باريس (أ ف ب) 

 

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توصّل أوليفييه جيرو، أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي، إلى اتفاق مع نادي لوس أنجلوس أف سي الأميركي للانتقال إلى صفوفه الصيف المقبل، وفقاً لما أفاد مقرّبون من مهاجم ميلان الإيطالي الحالي، تأكيداً لخبر تناولته إذاعة «آر أم سي».
وتعاقد جيرو البالغ 37 عاماً، والذي ينتهي عقده مع ميلان نهاية الموسم مع النادي الأميركي لمدة سنة ونصف سنة، على أن يلتحق به في الأول من أغسطس المقبل، حسب الإذاعة.
ويخوض جيرو الذي لعب لميلان خلال ثلاثة مواسم، وتوّج معه بلقب الدوري عام 2022 في موسمه الأول الذي شهد تسجيله 14 هدفاً و3 تمريرات حاسمة، مغامرته الثامنة بقميص فريق جديد.
وواصل المهاجم الفرنسي برغم تقدمه في السن تألقه في ميلانو، فسجّل في موسمه الثاني 18 هدفاً ومرّر 7 كرات حاسمة في 47 مباراة في مختلف المسابقات، منها 38 لاعباً أساسياً، هذا الموسم، سجل 15 هدفاً ومرّر 9 كرات حاسمة في 42 مباراة.
واستهل جيرو مسيرته مع جرونوبل وتنقل بين إيستر وتور، قبل أن تنفجر موهبته مع مونبلييه الذي فاز معه بلقب الدوري الفرنسي عام 2012، انتقل لاحقاً إلى الدوري الإنجليزي حيث دافع عن أرسنال (2012-2018) وتشيلسي (2018-2021)، وفاز مع «البلوز» بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2021.
وسيلاقي جيرو أفضل هداف في تاريخ منتخب «الديوك» مع 57 هدفاً في 131 مباراة دولية والفائز معه بمونديال روسيا 2018، زميله القائد السابق للمنتخب الحارس هوجو لوريس الذي اعتزل اللعب دولياً بعد مونديال قطر 2022.
وتعاقد لوريس أكثر اللاعبين دفاعاً عن ألوان المنتخب الفرنسي (145 مباراة دولية) مع لوس أنجلوس أف سي الشتاء الماضي.

ميلان
جيرو
أميركا
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