شراكات المستقبل

الإمارات وعُمان تبرمان شراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم، وتعلنان الانطلاقة الفعلية لبدء مشروع السكك الحديدية الإماراتية - العُمانية والأعمال الإنشائية، كما تتفقان على تنويع التبادل التجاري والاستثماري، في تجسيد حقيقي للإرادة المشتركة والرؤية الموحدة للدولتين في تعميق أوجه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، بما يلبي طموحات شعبي البلدين، ويعزز آفاق التعاون الشامل نحو المستقبل.

إنجازات تتوج لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في ختام زيارته الإمارات، والتي تحمل أهمية كبيرة في دفع علاقات التعاون قدماً، وتؤكد أهمية مضافرة الجهود من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك، خاصة في ظل التحديات الراهنة بالمنطقة والعالم، والعمل على نشر مقومات الأمن والاستقرار الداعمين للتنمية في المنطقة.

الإمارات وعُمان تلتقيان على أهمية دعم مسارات التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي، انطلاقاً من إيمان الدولتين بأهمية التنمية واستدامتها لكونها تعد الركيزة الأولى والأساسية لازدهار الشعوب وتقدمها، ما يرشح الشراكة إلى مزيد من النمو، ومد جسور التعاون من أجل زيادة الفرص التي تعود بالنفع على خطط التنمية الشاملة في الدولتين الشقيقتين.