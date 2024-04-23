الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

شراكات المستقبل

شراكات المستقبل
24 ابريل 2024 00:01

الإمارات وعُمان تبرمان شراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم، وتعلنان الانطلاقة الفعلية لبدء مشروع السكك الحديدية الإماراتية - العُمانية والأعمال الإنشائية، كما تتفقان على تنويع التبادل التجاري والاستثماري، في تجسيد حقيقي للإرادة المشتركة والرؤية الموحدة للدولتين في تعميق أوجه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، بما يلبي طموحات شعبي البلدين، ويعزز آفاق التعاون الشامل نحو المستقبل.
إنجازات تتوج لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في ختام  زيارته الإمارات، والتي تحمل أهمية كبيرة في دفع علاقات التعاون قدماً، وتؤكد أهمية مضافرة الجهود من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك، خاصة في ظل التحديات الراهنة بالمنطقة والعالم، والعمل على نشر مقومات الأمن والاستقرار الداعمين للتنمية في المنطقة.
الإمارات وعُمان تلتقيان على أهمية دعم مسارات التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي، انطلاقاً من إيمان الدولتين بأهمية التنمية واستدامتها لكونها تعد الركيزة الأولى والأساسية لازدهار الشعوب وتقدمها، ما يرشح الشراكة إلى مزيد من النمو، ومد جسور التعاون من أجل زيادة الفرص التي تعود بالنفع على خطط التنمية الشاملة في الدولتين الشقيقتين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يودع سلطان عُمان
محمد بن راشد وسلطان عُمان: تعزيز العمل الخليجي المشترك
سلطنة عمان
الإمارات
محمد بن زايد
الإمارات وعمان
هيثم بن طارق
آخر الأخبار
فلسطينيون بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حرب غزة».. 200 يوم من القصف والدمار والمآسي الإنسانية
اليوم 01:48
جانب من استقبال رئيس مجلس القيادة اليمني للمبعوث الخاص للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يطالب بالتركيز على أفعال الحوثي لا أقواله
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
المملكة المتحدة تصرّ على تطبيق خطة ترحيل المهاجرين
اليوم 01:48
فلسطينيون يستظلون تحت أطلال منزل دمره القصف الإسرائيلي شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الواقع كارثي والمجاعة تهدد سكان غزة
اليوم 01:48
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
الأخبار العالمية
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©