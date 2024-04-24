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استعداد وجاهزية

استعداد وجاهزية
25 ابريل 2024 00:15

الاستجابة الإماراتية السريعة للحالة الجوية الأخيرة، كان لها أثر واضح في احتواء التداعيات الناتجة عن أضرار السيول والأمطار، رغم استثنائية هذه الظروف المناخية غير المسبوقة في نسبة الهطول المطري بمختلف مناطق الدولة، كما عادت الحياة إلى طبيعتها بأسرع وقت، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي أمر بحصر الأضرار، ودعم الأسر، والبدء فوراً بدراسة حالة البنية التحتية.
ويأتي قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص 2 مليار درهم لمعالجة الأضرار في بيوت المواطنين ومساكنهم، وتشكيل لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية، ليستكمل توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دوماً، وفي كل الظروف، أن سلامة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات. 
وكأي تحدٍ حوَّلته الإمارات إلى فرص على مدار تاريخها، فإنها تعمل وستعمل في مجالات التطوير، ورفع الاستعداد، والجاهزية؛ للتعامل مستقبلاً مع أي ظروف مناخية استثنائية، خاصة أن الإمارات شكلت نموذجاً في التعامل مع نتائج وآثار هذه الحالة الجوية، حيث بذلت أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية والجهات المحلية، جهوداً كبيرة بمشاركة آلاف المتطوعين، كما أظهر المواطنون والمقيمون تكاتفاً وحباً كبيرين للوطن.

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