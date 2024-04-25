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فينيسيا تبدأ تطبيق دفع رسوم الدخول لزيارة المدينة

فينيسيا تبدأ تطبيق دفع رسوم الدخول لزيارة المدينة
25 ابريل 2024 11:44

سوف يتعين على السائحين الراغبين في زيارة مدينة فينيسيا الإيطالية دفع رسوم لأول مرة، في إطار تجربة  تبدأ اليوم الخميس تهدف لإثناء من يرغبون في زيارة  المدينة ليوم واحد عن القيام بذلك.

وسيتعين على زوار اليوم الواحد دفع رسوم دخول بقيمة 5 يورو في الفترة ما بين الثامنة والنصف صباحاً والرابعة مساء بالتوقيت المحلي (0630 1400- بتوقيت جرينتش) ما لم يكن هناك إعفاء.

وسوف يتم استثناء سكان مدينة فينيتو والأشخاص الذين يعملون أو يدرسون أو ولدوا في فينيسيا أو أي شخص لديه حجز لمكان للإقامة في المدينة من دفع الرسوم.

وسوف يكون الأطفال أقل من 14 عاما ممن سوف يتم استثناؤهم أيضا.

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وفي بعض الحالات، سوف يتطلب الأمر قسائم إعفاء. وسوف تستمر التجربة حتى الخامس من مايو المقبل، وبعد ذلك خلال نهاية الأسبوع تقريبا حتى منتصف يوليو المقبل، بإجمالي 29 يوماً هذا العام.

وبعد ذلك سوف يتم اتخاذ قرار بحلول نهاية العام ما إذا كانت هذه الترتيبات ستصبح دائمة. ويحقق تدفق الزوار من جميع أنحاء العالم للمدينة أرباحا للمقصد السياحي الشهير. مع ذلك، فإن تدفق السائحين يسبب مشاكل لفينيسيا، وهي من أشهر المقاصد السياحية في العالم.

ويقدر أن نحو 15 مليون زائر زاروا المدينة العام الماضي. وتتراوح غرامة عدم دفع تذكرة الدخول ما بين 50 يورو إلى 300 يورو.

المصدر: د ب أ
فينيسيا
إيطاليا
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