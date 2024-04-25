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قتلى وجرحى في قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
26 ابريل 2024 00:01

قُتل عشرة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين بجروح، اليوم الخميس، في أوكرانيا وروسيا، خلال قصف بطائرات مسيرة خصوصاً، حسبما أعلنت السلطات المعنية.
وأفادت السلطات المحلية بمقتل شخصين في هجوم بطائرة من دون طيار على منطقة زابوريجيا، كما قُتل شخصان آخران في قصف مدفعي في جنوب أوكرانيا.
وفي منطقة خيرسون، قُتل شخصان في قصف آخر و"تضرّر" أنبوب لنقل الغاز، وفق ما كشف السلطات المحلية.
وقتل ثلاثة أشخاص وأُصيب أربعة بجروح في هجوم صاروخي على قرية "أوداتشني"، كما قُتل ثلاثة آخرون في قرى كوراخيفكا ونوفوليكساندريفكا وأوتشيريتينو.
كما قتل ثلاثة أشخاص وأُصيب أربعة بجروح في هجوم صاروخي على قرية أوداتشني. وقُتل ثلاثة آخرون في قرى كوراخيفكا ونوفوليكساندريفكا وأوتشيريتينو، وفقاً للنيابة العامّة الإقليمية وحاكم خيرسيون فاديم فيلاشكين.
وفي روسيا، أصابت طائرة مسيّرة أربعة مدنيين كانوا في حافلة، بينهم مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً، في قرية "كوركوفيتشي" الواقعة في منطقة بريانسك، حسبما أفاد حاكمها ألكسندر بوغوماز.
إلى ذلك، أدّى هجوم على محطة قطار في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا إلى إصابة عشرة أشخاص، حسبما أفاد حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

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