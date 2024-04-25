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التنقل المستدام

التنقل المستدام
26 ابريل 2024 00:01

أبوظبي تتبنى أحدث الحلول والابتكارات في مجال التنقل الذكي، في إطار رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل التنقل المستدام، وجعل الإمارة عاصمة عالمية للتنقل الذكي والآمن والمستدام والتنافسي، وتخفيض البصمة الكربونية وصولاً إلى الحياد المناخي في 2050، إضافة إلى تحقيق تطلعات أفراد المجتمع المستمرة لحياة مستدامة، وترسيخ مكانة أبوظبي ضمن المدن الأكثر تقدماً في العالم.
«أسبوع أبوظبي للتنقل» الذي تستضيفه العاصمة، يجسد هذه الرؤية التي تسهم في صياغة مستقبل قطاع النقل في الإمارة، وتحقيق الريادة في قطاعات النقل، وبناء منظومة تصنيع مبتكرة لأحدث وسائط النقل، إلى جانب إبرام شراكات فاعلة مع مختلف الدول من أجل تسريع ابتكار حلول النقل المستقبلية من خلال منصة تجمع الشركات الناشئة والمؤسسات والمبتكرين والمهتمين بهدف الحوار والتعاون. 
أبوظبي توفر شبكة نقل حديثة، تحتل مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، وهي تعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة على رفد تلك المنظومة المتقدمة بتطوير مشاريع نقل مستدامة، وأكثر ملاءمة للبيئة، وتطوير الصناعات ورفع كفاءة وجودة قطاع النقل، من خلال رؤيتها المستقبلية الشاملة التي تدعم مسيرتها التنموية الطامحة نحو تحقيق الازدهار والرفاه والصدارة العالمية.

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