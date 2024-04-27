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أنشيلوتي يشيد بـ «المعاناة والنضال»

أنشيلوتي يشيد بـ «المعاناة والنضال»
27 ابريل 2024 17:37

 
مدريد (د ب أ)

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أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، فخره الشديد بفريقه الذي أصبح على بُعد أربع نقاط فقط من التتويج بلقب الدوري الإسباني.
وفاز ريال مدريد على ملعب ريال سوسيداد بهدف، ليصبح في حاجة إلى أربع نقاط فقط من آخر خمس جولات ليتوج رسمياً باللقب.
وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي: «نحتاج إلى أربع نقاط للفوز بالدوري الإسباني، ونحن قريبون جداً».
وأضاف: «فخور للغاية باللاعبين لأنهم أظهروا تصميمهم على مواصلة الفوز».
ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن المدرب الإيطالي قوله: «ريال سوسيداد يلعب بشكل جيد للغاية، يضغطون كثيراً ويلعبون كرة قدم هجومية، الفوز هنا لم يكن سهلاً، خاصة بالنظر إلى المباريات المقبلة، لديّ فريق مذهل، وقد فزنا بفضل المعاناة والنضال، نحتاج إلى أربع نقاط للفوز ب «الليجا» ونحن قريبون جداً».
وقال: «ظن الجميع أننا قادمون في نزهة، والوحيدون الذين لم يظنوا ذلك هم اللاعبون، أنا فخور جداً بهم لأنهم أظهروا صلابة كبيرة ورغبة في مواصلة تحقيق الانتصارات، يجب عليّ أن أشكرهم لأنهم كانوا رائعين».
وأضاف: «قام الجميع بعمل جيد للغاية، لعبوا بالتزام وتفانٍ وقاتلوا، سجل أردا جولر الهدف وسيكون لاعباً مهماً جداً بالنسبة لنا في المستقبل، ليس هناك شك في بقائه هنا في الموسم المقبل، لديه إمكانيات استثنائية وموهبة كبيرة جداً، يتدرب بشكل جيد للغاية، لكنه لا يزال في مقتبل العمر وسيكون له شيئاً فشيئاً دور في الفريق، سجل أهدافاً أكثر من الدقائق التي لعبها».
وأثنى أنشيلوتي على لاعب وسطه الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، وقال: «أظهر ما أظهره في المباريات الأخيرة، يتمتع بلياقة بدنية عالية، وقد تعامل بشكل جيد مع الكرة في الشوط الثاني لمساعدتنا في التخلص من تهديدات ريال سوسيداد، إنه بحالة جيدة وسيتمكن من اللعب يوم الثلاثاء أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا».
وتطرق أنشيلوتي للمواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، وقال: «يجب أن ألقي نظرة على تشكيلة الفريق ليوم الثلاثاء، عاد ميليتاو، الذي لعب بشكل جيد للغاية، وكانت هذه أول مباراة له منذ عودته، لدي خيارات وسأقوم بتقييمها كلها في الأيام المقبلة، يعود ميليتاو شيئاً فشيئاً إلى أفضل مستوياته، والآن لديه الوقت للتحسن، نحن سعداء بذلك».
وقال: «ميليتاو وتيبو كورتوا لديهما فرصة للتواجد ضد البايرن في إحدى المباراتين، دعونا نرى ما إذا كان كورتوا يستطيع اللعب ضد البايرن، سنقيم كل مباراة على حدة».

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