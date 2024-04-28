محمد بن راشد يعتمد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي ويأمر بالبدء الفوري بتشييد المبنى

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمر سموه بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"الإخوة والأخوات.. اعتمدنا اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي".

وأكد سموه أن مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.. وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي.

وأضاف سموه: "وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة. سيضم المطار 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية.. وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.

وأكد سموه:نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي...نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للأربعين عاماً القادمة. كما نبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة… وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي".

وقال سموه:"نحن نبني مشروعاً جديداً للأجيال.. نضمن فيه تنمية مستمرة ومستقرة لأبنائنا.. ولتكون دبي مطار العالم.. وميناءه.. وحاضرته العمرانية.. ومركزه الحضاري الجديد. والله الموفق أولاً وأخيراً".