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الصين تدعو لعلاقات مستقرة مع الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ يستقبل إيلون ماسك
28 ابريل 2024 17:51

دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الأحد، إلى إقامة علاقات مستقرة بين بلاده والولايات المتحدة.
وقال لي، خلال استقباله إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، إن "السوق الصينية الواسعة ستكون دائماً مفتوحة أمام الشركات ذات التمويل الأجنبي"، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في". 
وتعهد لي بأن الصين "ستواصل العمل الجاد لتوسيع الوصول إلى الأسواق".
وأكد رئيس الوزراء الصيني أن استثمار شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية في الصين هو مثال ناجح للتعاون التجاري والاقتصادي بين أميركا والصين، اكبر اقتصادين في العالم.
وأوضح لي أن التعاون المتبادل بين الصين والولايات المتحدة يخدم المصالح العليا للبلدين.
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زار الصين خلال الأيام الماضية والتقى عددا من كبار المسؤولين وناقش معهم قضايا عدة.

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