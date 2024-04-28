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الريادة التكنولوجية

الريادة التكنولوجية
29 ابريل 2024 00:15

أبوظبي تضع خططاً وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، في سعيها نحو الريادة التكنولوجية، وجعل الإمارة مركزاً جاذباً للمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، انطلاقاً من رؤية تنموية شمولية للقيادة الرشيدة تقوم على تعزيز وضمان مسيرة التطور والازدهار الاقتصادي حاضراً ومستقبلاً.
أبوظبي تمتلك قاعدة استثمارية قوية وواسعة النطاق في القطاعات بالغة الحيوية لاستراتيجية الاستثمار الجديدة في الذكاء الاصطناعي، نتيجة لعقود من الإنجاز في هذا المجال الحيوي، ما يجعل من الإمارة شريكاً تكنولوجياً قوياً ذا مصداقية على المستوى العالمي، لما تتميز به من حرص على بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في خدمة الإنسانية، وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة في العالم.
إنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق استراتيجية الإمارة العالمية الشاملة للاستثمار في هذا المجال، إلى جانب تأسيس شركة «إم جي إكس» للاستثمار التكنولوجي، إضافة إلى استثمار«مايكروسوفت» في شركة «جي 42»، قفزات كبيرة نحو تعزيز الابتكار والبنية التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاقه على مستوى العالم؛ بهدف إيجاد حلول للتحديات الإنسانية، وتحسين حياة الأجيال الحالية والمقبلة.

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