«الشارقة القرائي للطفل».. مغامرات استكشاف عالم الطهي

الشارقة (الاتحاد)

يقدم «مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024»، من 1 حتى 12 مايو في «مركز إكسبو الشارقة»، برنامجاً خاصاً لزواره الصغار في «ركن الطهي»، حيث يصحبهم في رحلة ممتعة من خلال عدد من فعاليات طهي حية وورش تفاعلية يقدمها 7 مشاهير من الطهاة العالميين، للتعرف على تقنيات التقطيع والتتبيل، واستكشاف مجموعة من النكهات اليابانية والإيطالية، وغيرها من الأطباق العالمية.

تضم قائمة الضيوف المشاركين في دورة العام الجاري عدداً من مشاهير الطهاة، منهم عماد الأرنب، وناديتا لير، وناتاليا سامويلوفا، وأوماري مكوين، ورين بيهان، وسابا آليميوه، وزينة دين.

عالم السوشي

يقدم «ركن الطهي» ورشة «شطائر السوشي الشهية»، مصطحباً الأطفال إلى عالم السوشي، حيث يتعلمون أساسيات صنعه، ويستكشفون المطبخ الياباني المليء بالقيم الغذائية العالية. وبدلاً من السوشي التقليدي، يقوم الأطفال بصنع شطائر السوشي مع الخبز، باستخدام مجموعة متنوعة من المكونات الصحية والطازجة، مثل الجبن الكريمي، والزعتر وغيرها من الإضافات الصحية.

في ورشة «حلوى البارفيه»، يتعلم الأطفال طريقة إعداد حلوى البارفيه الشهية التي تناسب ذائقة الأطفال، وتجمع هذه الحلوى بين الطبقات اللذيذة وقرمشة الأوريو الممتعة، ويمكن إعدادها في دقائق عدة فقط، ضمن مغامرة شهية مليئة بالنكهات.

ينطلق الأطفال ضمن ورشة «مافن البيتزا» في رحلة شهية إلى عالم المعجنات، ويقومون بتحويل المكونات البسيطة إلى قطع صغيرة من مافن البيتزا المليئة بالنكهات، في تجربة تفاعلية ولذيذة وممتعة، تعزز مهاراتهم الإبداعية في فن الطهي.

مزيج متناغم

تتيح ورشة «شيش طاووق الخضراوات والفواكه» للصغار، فرصة تناول الفواكه والخضراوات، أثناء إعدادهم هذه الأطباق بطريقة ممتعة ومبتكرة، وتسط الضوء على أهميتها في الحمية الغذائية.

تلبي ورشة «زبادي مثلجة مغطاة بالشوكولاتة» شغف الأطفال بالمثلجات والشوكولاتة، في مزيج متناغم من النكهات المنعشة والكريمية، من خلال وصفة سهلة يمكن إعدادها بخطوات بسيطة في وقت قصير.

وتشكل ورشة «عصائر سموذي رائعة» مغامرة شيقة، يقوم خلالها الأطفال بصنع ومزج وخلط عصائر «سموذي» لذيذة وملونة، تحتوي على جميع العناصر المفيدة، التي تمنحهم دفعة من الطاقة وترسم الابتسامة على وجوههم.

سلطات طازجة

أما ورشة «السلطات الطازجة»، فتساعد الأطفال على تعلم كيفية إعداد مجموعة من السلطات الشهية المليئة بالألوان المبهجة من الخضراوات الطازجة، في تجربة تعليمية ولذيذة في الوقت ذاته، حيث يصنعون خلالها سلطات مكونة من طبقات شهية.

وأخيراً، تستعرض ورشة «برغر جورميه» كيفية إعداد شطائر البرغر الشهية في جو مليء بالمرح. ولتشجيعهم على الإبداع، تقدم لهم مجموعة واسعة من المكونات الطازجة كالخضراوات وقطع اللحم اللذيذة، ليشكل كل منهم طبقات شطيرة البرغر بطريقته الخاصة.