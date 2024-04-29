دعم إماراتي راسخ للجهود الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز مسار السلام الشامل في المنطقة والذي يعتبر «حل الدولتين» أساسه ومرتكزه، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية وخطورتها في إمكانية اتساع الصراع.

مشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية في اجتماع «السداسي العربي» الوزاري مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، تؤكد نهج دولة الإمارات الراسخ في صون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، وحرصها على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول، بما يحقق التنمية والازدهار للشعوب كافة.

الإمارات تبذل جهوداً مكثفة منذ اندلاع الحرب في غزة، عبر الاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية والأممية، للعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وتضع على رأس أولوياتها إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد، وحماية أرواح المدنيين كافة، فيما تتواصل مساعدات الدولة الإنسانية لأهالي قطاع غزة بشكل مستدام، لتمكينهم من تجاوز هذه الظروف الصعبة.