كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة بلجيكا وفرنسا

باريس (الاتحاد)



ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ترعي «النسخة 16» للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الأربعاء، مجموعة مشهودة من سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، في بلجيكا وفرنسا، بمشاركة 17 خيلاً.

ويأتي إقامة المهرجان دعماً وتشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

ويحتضن مضمار وارجيم العريق في مملكة بلجيكا السباق الأول على لقب الوثبة ستاليونزـ كأس الأول من مايو، المخصص للخيول العربية الأصيلة بسن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو.

وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 2300 متر، 7 خيول من بلجيكا، وفرنسا، والتي لم تفز بسباق أو جمعت مكاسب مالية تزيد عن 25 ألف يورو، منذ أول يوليو 2023، حسب شروط السباق الذي ينطلق على المضمار العشبي.

وتواجه الفرس «الزاركا» البالغة من العمر 10 سنوات، والحائزة ألقاب عدة في بلجيكا، للمالك والمدرب جي فريستربين، وقيادة الفارس كو كليمانس، تحدي رفيق إسطبلها «اليكاو» الذي يحمل أعلى الأوزان «62.5 كلجم»، بقيادة الفارس كريست ديهنس.

وتسعى الفرس «فريدا» للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة سيب بالكين، والتي سبق لها الفوز على الذكور، لقلب الطاولة على منافسيها، قياساً لنتائجها السابقة الجيدة، حيث تحمل الفرس البالغة من العمر خمس سنوات ثاني أعلى الأوزان «61.5 كلجم».

ومن جهة أخرى، يجتذب سباق كأس الوثبة ـ بري آيشا لمسافة 2300 متر البالغ جائزته 16 ألف يورو، 10 خيول عربية أصيلة بسن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على مضمار داكس العشبي في ضواحي باريس بفرنسا.

ويتصدر الترشيحات حسب النتائج السابقة الجواد «جندور دو بوزلس» لمارسيل ميزي، وقيادة جاري سانشيز، و«الجارف» للخيالة السلطانية العُمانية، بقيادة مايكل فورست، وكلاهما بإشراف اليزابيث بيرنارد، وهناك «غافار دو بروجريه» لعون العيدروس، بإشراف كي بليسون، وقيادة هوجو موسان.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً، محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.