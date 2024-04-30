دبي تستضيف 15 بطولة في أسبوع



دبي (الاتحاد)



تشهد دبي تنظيم 15 بطولة رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مختلف مناطق دبي خلال الأسبوع الجاري.

وتستضيف دبي النسخة الثانية من بطولة «كأس النخبة العربية» لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة التي تجمع فرق المراحل السنية من مختلف الدول العربية، ويشارك فيها 16 فريقاً من 8 دول التي ينظمها المجلس، بالتعاون مع شركة دلتا من 2 إلى 5 مايو، في إطار سياسة استقطاب وتطوير واكتشاف المواهب الرياضي في المراحل العمرية، وتقام منافساتها في استاد حميد الطاير بنادي النصر.

كما تستضيف دبي النسخة الحادية عشرة من سباق الجري العالمي «وينجز فور لايف» أو «أجنحة من أجل الحياة» الأكبر من نوعه على الإطلاق الذي يقام في مدينة إكسبو دبي 5 مايو، ويعد السباق الخيري الفريد من نوعه حدثاً استثنائياً، لأنه ينطلق في نفس التوقيت في مختلف مدن العالم معاً، لتكون الإمارات ضمن أبرز دول العالم المستضيفة لهذا الحدث الضخم.

وتواصل بطولة «دبي المفتوحة الصيفية لأكاديميات كرة القدم» منافساتها حتى 16 يونيو بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يتنافسون ضمن 16 فئة عمرية من 6 إلى 23 سنة للبنين، وثلاث فئات عمرية للفتيات هي 13 و15 و17 سنة.

وتتواصل فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية حتى 5 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد الأكبر من نوعه ويتضمن العديد من البطولات والأنشطة والتحديات التعليمية وورش العمل بمشاركة 100 من خبراء صناعة الرياضات الرقمية.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي سباق داسا أكواثلون للسباحة 3 مايو، وسباق هاملتون للسباحة 4 و5 مايو، كما تقام بطولة الإمارات المفتوحة الخامسة والأربعون لريشة الطائرة من 2 مايو إلى 2 يونيو في النادي الهندي، وتقام بطولة المدارس المفتوحة لكرة القدم خلال الفترة من 2 إلى 6 مايو في أكاديمية جام الرياضية بمنقطة جميرا، وتقام بطولتا الإمارات للشراع الحديث، والإمارات للتجديف الحديث في جزر دبي 4 و5 مايو، ويقام تحدي مواقف السيارات للجري في سوق التنين دراجون مارت 2 يوم 4 مايو.

وتقام بطولة الملاكمة المختلطة إف سي سي في صالة فيس الرياضية بمنطقة القوز، وبطولة 971 للفنون القتالية المختلطة إم إم ايه في صالة ذا أجندة بمدينة دبي للإعلام 4 و5 مايو، ويقام سباق ديزرت بالم للجري في ميليا ديزرت بالم، وبطولة مدارس دبي للكرة الطائرة في نادي الوصل.