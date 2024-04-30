الأربعاء 1 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

سوق العمل.. إنجاز وتنافسية

سوق العمل.. إنجاز وتنافسية
1 مايو 2024 00:01

الإمارات تحقق إنجازات وطنية في مجال العمل، وترتقي بمؤشراتها التنافسية عالمياً في ما يتعلق بحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة، انطلاقاً من إيمانها بضرورة بناء أسواق عمل متينة وشاملة وجاذبة ومستدامة، تخدم هدفها بالوصول إلى أفضل بيئة اجتماعية وتنموية، ومنظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة والعالم.
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للعمال، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، بمزيد من الخطط والاستراتيجيات الآنية والمستقبلية والقرارات التنفيذية، للارتقاء بجاذبية سوق العمل وتعزيز مكتسبات العمال وحقوقهم، من خلال التحديث المتواصل للمنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتهيئة أفضل بيئة لجذب الاستثمارات والمواهب والعقول، إضافة إلى دمج السياسات المناخية وسياسات العمل، ومشاركة العالم جهوده نحو إيجاد حلول لتحديات أسواق العمل.
الإمارات تنظر إلى القوى العاملة بكل تقدير لدورها في مسيرة البناء والنهضة، وتمكنت من إيجاد أسواق عمل نموذجية، تعزز التنافسية، وترفع مستويات الإنتاجية والكفاءة، وتكرّم الممارسات المتميزة، وذلك في إطار تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً أكثر جاذبية للقوى العاملة، وترسيخ ريادتها وجهةً أفضل للعيش والعمل.

أخبار ذات صلة
تفعيل الدراسة عن بُعد يومي الخميس والجمعة في إمارة أبوظبي
«هوكي الجليد» الرابع في «آسيوية الشباب»
اليوم العالمي للعمال
يوم العمال
يوم العمال العالمي
الإمارات
القوى العاملة
سوق العمل
حقوق العمال
آخر الأخبار
محمد بن راشد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
محمد بن راشد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 21:08
تفعيل منظومة العمل والدراسة عن بُعد في عجمان
علوم الدار
تفعيل منظومة العمل والدراسة عن بُعد في عجمان
اليوم 20:48
رئيس الدولة ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
اليوم 20:20
تفعيل الدراسة والعمل عن بُعد يومي الخميس والجمعة في إمارة أبوظبي
علوم الدار
تفعيل الدراسة عن بُعد يومي الخميس والجمعة في إمارة أبوظبي
اليوم 19:53
«هوكي الجليد» الرابع في «آسيوية الشباب»
الرياضة
«هوكي الجليد» الرابع في «آسيوية الشباب»
اليوم 19:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©