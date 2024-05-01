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رابطة المحترفين تطلق المتجر الإلكتروني

رابطة المحترفين تطلق المتجر الإلكتروني
1 مايو 2024 12:09


أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت رابطة المحترفين المتجر الإلكتروني الرسمي على هامش نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يجمع بين الوحدة والعين في 8:45 مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الرابطة الرامية إلى مواكبة التطور التكنولوجي، وتفعيل وسائل التكنولوجيا في التواصل مع المشجعين، حيث أصبح بإمكان المشجع سواء من داخل أو خارج الدولة تصفح المنتجات المعروضة والاطلاع على مواصفاتها، ثم شرائها عبر الموقع الالكتروني الخاص بالمتجر store.uaeproleague.ae، لتصله أينما يتواجد.
ويقدم المتجر الإلكتروني مجموعة متنوعة من المنتجات، تتضمن قمصان الفرق، ملابس متنوعة، هدايا تذكارية، ميداليات، مجسمات كؤوس ودروع المسابقات، بالإضافة إلى الأطقم الرياضية والعديد من المنتجات الأخرى، فضلاً عن خدمة التوصيل التي توفرها الرابطة للمشجع.
وفي هذا الصدد، أكد وليد الحوسني المدير التنفيذي حرص الرابطة على استثمار التكنولوجيا الحديثة في الترويج لمختلف المسابقات والأندية المشاركة فيها، وتحقيق الانتشار عبر الوصول إلى جميع المهتمين باقتناء المنتجات الرياضية سواء محلياً أو خارجياً، وأوضح الحوسني أن الرابطة حرصت على أن يكون هناك تنوع في المواد المطروحة للبيع، بالإضافة إلى مراعاة جودة المنتجات ووضع أسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وذلك من خلال التعاون مع الأندية المحترفة، مضيفاً أن الرابطة سوف تطلق قريباً تطبيقاً هاتفياً خاصاً بالمتجر الإلكتروني سيكون متاحاً على نظام أندرويد وiOs. 

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