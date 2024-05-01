فينيسيوس «شيطان من الجحيم»!



عمرو عبيد (القاهرة)



تناولت الصحف الإسبانية أحداث التعادل بين العملاقين، ريال مدريد وبايرن ميونيخ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من زوايا مُختلفة، حيث كتبت «ماركا» عن «الخطوة الذكية» التي نفذها أنشيلوتي وفريق عمله، خلال المعسكر التدريبي في أميركا، قبل انطلاق الموسم الحالي، بمنح البرازيلي فينيسيوس جونيور مسؤولية تسديد ركلات الجزاء، بعد سنوات من سيطرة «الدون» رونالدو وخليفته بنزيمة داخل «قلعة الملكي».

وأكدت الصحيفة أن فينيسيوس تلقى تدريبات خاصة، حتى وصل إلى الشكل «المثالي»، لتنفيذ تلك الركلات، التي عادة ما تكون حاسمة في مثل تلك المواجهات الكبرى.



وتعتقد «ماركا» أن ريال مدريد بات قريباً من بلوغ المباراة النهائية في «الشامبيونزليج» بفضل هذا التعادل، وهو ما كتبته صراحة فوق غلافها مع صورة احتفالية للنجم فينيسيوس، صاحب «الثنائية» المهمة خارج الديار، وكذلك تصدّر البرازيلي غلاف «أس» مع عنوان مثير قالت فيه «شيطان من الجحيم»، إشارة إلى الأداء القوي والظهور «الناري» الذي بدا عليه «فيني» في «أليانز أرينا»، وأردفت أن كل ما بقي من الزمن هو 90 دقيقة فقط، من أجل السفر إلى «لندن» في الأول من يونيو المقبل.



وأشادت «أس» عبر موقعها الإلكتروني بالنجم الألماني، توني كروس، وقالت إنه يُرسل إشارات «لا سلكية» إلى زميله فينيسيوس للمرة الثالثة، تحمل «الحيلة» المتفق عليها للهروب من الرقابة، وإرسال كراته النموذجية الحاسمة، وأشارت إلى أنه في كل مرة يرفع كروس يده اليُمنى بطريقة معينة تعني «انطلق الآن يا فيني»، حيث يكتشف الألماني «الثغرة» المطلوبة في الدفاع، ويُمرر الكرة ليضع البرازيلي في موقف انفراد كامل بالحارس.

وعلى الجانب الآخر، اهتمت الصحف «الكتالونية» بأخبار نادي برشلونة في مختلف الألعاب الأخرى، مع متابعة مباراة «الريال» و«البايرن» على استحياء، وبآراء مختلفة، حيث وصفت «موندو ديبورتيفو» المباراة بأنها «معركة فارغة» أو «صفرية»، حيث لم يتمكن أحد الفريقين من حسم الأمور، تاركاً «كلمة النهاية» لموقعة «البيرنابيو»، وقالت إن «الريال» تمكن من البقاء على قيد الحياة مرة أخرى في ميونيخ.



في حين كتبت «سبورت» أن فينيسيوس أنقذ «الملكي» من الهزيمة، وذكرت «لي سبورتيو» أن الفريقين قررا تحويل مواجهة «تحديد المصير» إلى «قتال مفتوح» في سنتياجو بيرنابيو، وأن كل شيء وارد!