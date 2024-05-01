بالفيديو.. تنبيه مهم من شرطة أبوظبي عن الحالة الجوية

نشرت شرطة أبوظبي مقطع فيديو بأربع لغات عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» تدعو من خلاله السائقين في الأحوال الجوية المتقلبة إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق.

#فيديو | بأربع لغات #شرطة_أبوظبي تدعو السائقين في الأحوال الجوية المتقلبة إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق pic.twitter.com/7VX4WydHvA — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) May 1, 2024