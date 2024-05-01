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بالفيديو.. تنبيه مهم من شرطة أبوظبي عن الحالة الجوية

بالفيديو.. تنبيه مهم من شرطة أبوظبي عن الحالة الجوية
1 مايو 2024 18:18

نشرت شرطة أبوظبي مقطع فيديو بأربع لغات عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» تدعو من خلاله السائقين في الأحوال الجوية المتقلبة إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحالة الجوية
شرطة أبوظبي
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