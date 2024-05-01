رحل الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، رفيق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومحط ثقته.. رحل من أحب أهل العين وأحبوه.. رحل من شارك أهل المدينة أفراحهم وأتراحهم، وألمّ بأخبارهم وأحوالهم، وكان حريصاً على التواصل معهم والاستماع إلى مطالبهم.. رحل رجل الدولة الذي قدم فأخلص، وأعطى فصدق، فكان مثالاً للعزيمة والمثابرة، والبر بالأهل والمدينة والوطن.

نحو ستين عاماً تنقل فيها الراحل الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، بين مواقع الخدمة العامة في الوطن، منذ أن عُيِّن في العام 1966 في أول مناصبه الرسمية رئيساً لدائرة الزراعة ورئيساً لبلدية العين، وحتى آخر منصب له ممثلاً للحاكم في منطقة العين، كما كان ضمن العاملين مع المغفور له الشيخ زايد على المشروع الاتحادي الذي تُوِّج في الثاني من ديسمبر عام 1971م بإعلان دولة الاتحاد.

برحيل الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، رحمه الله، تفقد الإمارات قامة وطنية كبيرة، وأحد رجالات الدولة المخلصين الأوفياء، القريب من قلوب الجميع، صاحب سجل الإنجازات الحافل الذي آمن بقدرة الإمارات على التفوق والتميز والريادة، وزرع في نفوس أبنائه، وكل من كان قريباً منه، محبة الوطن، وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته وتقدمه.

رحم الله الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، فقيد الوطن، وتغمده بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.