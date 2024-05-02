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تفاصيل حالة الطقس في الدولة

هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من الدولة
2 مايو 2024 07:25

هطلت صباح اليوم  أمطار مختلفة الغزارة، وهبوب رياح نشطة إلى قوية مثيرة للغبار في عدد من المناطق بالدولة.

وهطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة وأحاياناً خفيفة على ميناء جبل على بدبي ومنطقة الظفرة وأم القيوين وغنتوت بأبوظبي وعلى مطار الفجيرة الدولي وعلى وادي تبارة ووادي كوب برأس الخيمة وعلى منطقة الذيد بالشارقة وعجمان. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة جراء السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، مع رياح قوية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

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وأكد الأرصاد ضرورة تجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

ويتوقع المركز أن يتعمق المنخفض الجوي، ويسود اليوم طقس غير مستقر، تتخلله سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غير مستقر مع سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع برق ورعد على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
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