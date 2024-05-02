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التعليم والمعرفة

«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تشارك بجناح متميز في «أبوظبي للكتاب»

«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تشارك بجناح متميز في «أبوظبي للكتاب»
2 مايو 2024 22:18

دبي (وام) 
تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين بجناح متميز يضم مجموعة واسعة من الفعاليات المعرفية، وباقة متنوعة من الإصدارات باللغتين العربية والإنجليزية، انطلاقاً من حرصها على نشر المعرفة وتعزيز الإبداع والابتكار وتشجيع القراءة باعتبارها منهلاً رئيساً للعلم والمعرفة.
واستقبل جناح مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حيث اطلع على «مؤشر المعرفة العالمي».
وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن مشاركة المؤسسة تأتي ضمن جناح خاص يضم مجموعة واسعة من إصداراتها المتنوعة في مختلف المجالات، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى نشر المعرفة وتحفيز الإبداع مثل الندوات والمحاضرات وورش العمل إلى جانب لقاءات مع كبار الكتاب والمفكرين العرب.
يحتضن جناح المؤسسة سلسلة من الفعاليات ضمن مبادراتها المعرفية، وضمن مبادرة «بالعربي» التي أطلقتها المؤسسة عام 2013 بهدف تشجيع العرب على استخدام لغتهم الأم.
وقدم جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جلسة معرفية بعنوان «الشعر والذكاء الاصطناعي» كما احتضنت فعاليات «استراحة معرفة» إطلاق كتاب «أنس تونس» من مخرجات ورشة كتابات السفر للكاتبة ندى السيد معيط.

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