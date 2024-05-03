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«ديربي كتالونيا» يحدد مصير برشلونة!

«ديربي كتالونيا» يحدد مصير برشلونة!
3 مايو 2024 10:48

مراد المصري (أبوظبي)

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يخوض برشلونة مباراة مصيرية أمام مضيفه جيرونا، السبت، ضمن «الجولة 34»، من الدوري الإسباني لكرة القدم، سعياً للتمسك بالمركز الثاني المؤهل إلى كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل.
ويتقدم برشلونة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن جيرونا الثالث، وسيكون التعادل إيجابياً للبقاء في هذا الموقع، إلا أن عدم فوز «البلوجرانا» بـ «ديربي كتالونيا»، وتفوق ريال مدريد قبل ذلك أمام قادش، يعني حسم «الميرنجي» اللقب حسابياً، ويتصدر «الملكي» الترتيب بفارق 11 نقطة عن الفريق الكتالوني حالياً.
ويتوجه برشلونة إلى ملعب مونتيليفي، في محاولة استعادة بعض الكبرياء، والثأر للخسارة الثقيلة أمام جيرونا 2-4 في ديسمبر الماضي، فيما يتطلع جيرونا إلى اصطياد عصفورين بحجر، عبر تكرار الفوز، لضمان التأهل التاريخي إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني أيضاً.
وفي مواجهة ريال مدريد ضد قادش، اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو، يشهد اللقاء مواجهة بين الأخوة، حيث يلتقي ناتشو قائد فريق العاصمة مع شقيقه الأصغر أليكس الذي يلعب في الفريق الأندلسي.
ويبحث كل فريق عن الفوز لأهداف مختلفة، ما بين سعي ريال مدريد لحسم اللقب في حال تعثر برشلونة، ومحاولة قادش الهروب من شبح الهبوط.

الدوري الإسباني
برشلونة
ريال مدريد
جيرونا
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