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السماح بضم 26 لاعباً في «اليورو»

السماح بضم 26 لاعباً في «اليورو»
3 مايو 2024 19:36

 
باريس (أ ف ب)

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سيكون بإمكان كل من المنتخبات الـ24 في كأس أوروبا لكرة القدم المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، خوض النهائيات بتشكيلة تصل إلى 26 لاعباً عوضاً عن 23، وذلك وفق ما ذكر مصدر مقرب من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وسيتم السماح لجميع أعضاء المنتخب بالتواجد على لائحة المباريات، خلافاً لنهائيات النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021، حين سُمِح بـ26 لاعباً، ولكن مع إدراج 23 فقط على لائحة المباريات على أن يجلس اللاعبون الثلاثة الباقون على المدرجات.
وجاء السماح بـ26 لاعباً في كأس أوروبا الماضية بسبب جائحة كوفيد والمضاعفات المحتملة لإصابة أعضاء الفريق بالفيروس.
كما سمح الاتحاد الدولي (الفيفا) في مونديال 2022 بتشكيلة موسعة، لأن النهائيات أقيمت في منتصف الموسم الأوروبي، حيث يلعب غالبية اللاعبين البارزين.
ويبقى أن نرى ما إذا كان جميع مدربي المنتخبات يختارون الحد الأقصى المسموح به لعدد اللاعبين.
وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشامب مؤخراً: «تشير الإحصاءات إلى أنه في المتوسط، في بطولة كبرى، أربعة لاعبين في الفريق لا يلعبون على الإطلاق، وهناك لاعبان أو ثلاثة يلعبون لمدة 10 دقائق حد أقصى، وضم 26 لاعباً فقط لأن ذلك مسموح لا يهمني».
ويجب تقديم قوائم الفرق النهائية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 7 يونيو، أي قبل سبعة أيام من بداية البطولة القارية.

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