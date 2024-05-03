«الساعد» يخذل ألكاراز!



مدريد (أ ف ب)



أعلن لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل ثلاثة أسابيع من رولان جاروس، انسحابه من دورة روما لماسترز الألف نقطة المقررة الأسبوع المقبل، بسبب تجدد إصابته في ساعده الأيمن.

وكتب ألكاراس على حسابه في «إكس» (تويتر سابقاً): «شعرت بألم وانزعاج في ذراعي بعد اللعب في مدريد، أجريت اختبارات، وأعاني من وذمة عضلية في الساعد، نتيجة لإصابتي الأخيرة، لسوء الحظ لن ألعب في روما».

وأضاف الإسباني الذي حرمته الإصابة من المشاركة في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة، «أحتاج إلى الراحة للتعافي وألعب من دون أي ألم».

وخرج ألكاراز من ربع نهائي دورة مدريد، بعد عودته الى اللعب عقب غياب لمدة شهر بسبب الإصابة، بخسارته أمام الروسي أندري روبليف 6-4 و3-6 و2-6، وتوقفت سلسلة انتصاراته المتتالية في مدريد عند 14، وفشل بالتالي في الظفر بلقبها للمرة الثالثة توالياً.

ولعب ألكاراز لمدة ثلاث ساعات تقريباً، عندما تخطى عقبة الألماني يان-لينارد شتروف وصيفه العام الماضي، وشعر بآثار ذلك أمام روبليف.

وقال بعد مباراة الأربعاء: «في كل مرة أضرب فيها بضربتي الأمامية، أفكر في الساعد، إذا كنت أشعر بذلك أم لا؟».

وأضاف اللاعب الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ21 الأحد: «كان يتعين على العمل بجد هذه الأيام، إذا كنت أرغب في الذهاب إلى روما بمشاعر طيبة، من دون ألم، ومن دون التفكير في ساعدي، ولكن أعتقد أنها ستكون عملية بطيئة، يجب أن أكون صبوراً بهذه الطريقة».

وجاء انسحاب ألكاراز، بطل فلاشينج ميدوز 2022 وويمبلدون العام الماضي، على بعد أسابيع من انطلاق ثاني البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، وهي بطولة فرنسا المفتوحة.

وتنطلق البطولة، وهي الوحيدة من البطولات الأربع الكبرى التي تقام على الملاعب الرملية، في 26 مايو، وبلغ ألكاراز الدور نصف النهائي في العام الماضي.