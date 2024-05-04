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الرياضة

بوستيكوجلو: توتنهام يحتاج إلى «التغيير»

بوستيكوجلو: توتنهام يحتاج إلى «التغيير»
4 مايو 2024 13:31

 
لندن (رويترز)

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قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه بحاجة لبعض التغييرات، بينما يسير في «اتجاه مختلف تماماً».
ومنذ توليه تدريب «السبيرز» في العام الماضي، سعى بوستيكوجلو لتطوير أسلوب أداء هجومي في النادي، ما استدعى إجراء تغييرات كبيرة في التشكيلة، حتى يتسنى تطبيق هذا التحول.
وتعاقد النادي مع عدد من اللاعبين الجدد، بينما رحل عدد من اللاعبين القدامى، مثل هوجو لوريس وإريك داير.
وبدأ «السبيرز» الموسم الحالي بصورة واعدة، لكنه خسر مرتين متتاليتين الأسبوع الماضي أمام أرسنال وتشيلسي، وكان لهذا تأثير سلبي على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما كشف هذا التعثر عن بعض الثغرات التي لا تزال موجودة في صفوفه.
وعن تشكيلة الفريق قال بوستيكوجلو رداً على سؤال: «نحن بحاجة لتغييرات، لابد من إجراء تغييرات»
وأكد المدرب الأسترالي في تصريحات قبل لقاء توتنهام خارج ملعبه مع ليفربول، إنه لا يمكن للنادي إجراء تغييرات في أسلوب أدائه، دون إجراء بعض التغيير في التشكيلة.
ويحتل توتنهام المركز الخامس بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين، وسيحل ضيفاً على ليفربول الثالث في الترتيب «الأحد».

الدوري الإنجليزي
توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
دوري أبطال أوروبا
أرسنال
تشيلسي
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