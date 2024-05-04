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ارتفاع كبير لحصيلة الفيضانات في البرازيل

طريق مدمر وحي سكني غارق تحت مياه الفيضانات في البرازيل
4 مايو 2024 17:28

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوب البرازيل إلى 56 قتيلًا و67 مفقودًا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الدفاع المدني اليوم السبت.
وأدى ارتفاع منسوب المياه في ولاية "ريو غراندي دو سول" إلى قطع طرق وأضرار بالغة في مدينة "بورتو أليغري"، عاصمة الولاية حيث أمرت السلطات بإخلاء بعض الأحياء التي غمرتها المياه.
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 39 شخصا جراء الفيضانات.
وتُعتبر مهمة عناصر الإنقاذ للبحث عن ضحايا وناجين محتملين شاقّة، إذ باتت مدن بكاملها معزولة عمليًا ويتعذّر الوصول إليها بسبب فيضانات تجتاح هذه الولاية منذ أيام، وحيث يُتوقّع أن تهطل الأمطار حتى غد الأحد على أقل تقدير.
وتتركّز الأضرار البشرية والمادية الكبيرة بشكل خاص في المنطقة الوسطى من هذه الولاية الحدودية مع الأرجنتين والأوروغواي.
وزار الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا المنطقة، أول أمس الخميس، واعدًا بتوفير "الموارد" البشرية والمادية اللازمة لمواجهة المأساة.
وقال الخبير في الشؤون المناخية فرانسيسكو إيليزو أكوينو، أمس الجمعة، إن العواصف المدمّرة التي تضرب جنوب البرازيل هي نتيجة "مزيج كارثي" من الاحتباس الحراري وظاهرة "إل نينيو" المناخية.

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