"هدايا" يضرب كينيا وتنزانيا وسط فيضانات مدمرة

تشهد المناطق الساحلية في كل من كينيا وتنزانيا تساقط أمطار غزيرة وهبوب رياح عنيفة، تعتبر الآثار الأولى لإعصار قد يفاقم الوضع في البلدين اللذين يواجهان فيضانات مدمرة.

لقي نحو 400 شخص حتفهم في شرق أفريقيا منذ مارس الماضي وشرد الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات وانزلاقات للتربة، وجرفت منازل ودمرت طرقات وجسورا.

وأعلنت دائرة الأرصاد الجوية الكينية، في نشرة اليوم السبت، أن آثار الإعصار "هدايا" الاستوائي ظهرت قبالة الشاطئ مع رياح تجاوزت سرعتها 75 كيلومترا في الساعة وأمواج تتخطى المترين.

وحذرت من أنه يتوقع هطول أمطار غزيرة على طول سواحل المحيط الهندي اعتبارا من الأحد على أن تشتد خلال اليومين المقبلين.

وأضافت أن "الملاحظات الحالية تشير إلى أن الإعصار الاستوائي هدايا وصل إلى اليابسة على الساحل التنزاني. لكن هناك منخفضا آخر قيد التطور". ولم تؤكد السلطات التنزانية ذلك على الفور.

في نشرتها الأخيرة اليوم السبت، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هبوب رياح قوية وتساقط أمطار غزيرة على طول السواحل ليلا.

في منطقة "متوارا"، تساقط 75,5 ملم من الأمطار خلال 12 ساعة، فيما يبلغ متوسط الأمطار لشهر مايو 54 ملم.

وطلبت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية من السكان المقيمين في مناطق الخطر والعاملين في المجال البحري اتخاذ "أقصى الاحتياطات".

وسيبلغ الإعصار "هدايا" ذروته مع رياح تبلغ سرعتها 165 كيلومترا في الساعة عندما يضرب اليابسة في تنزانيا السبت، وفقا لمركز المناخ الإقليمي.

ويمتد موسم الأعاصير في جنوب غرب المحيط الهندي عادة من نوفمبر إلى أبريل ويشهد نحو 12 عاصفة سنويا.

في وقت تترقب البلاد أول إعصار في تاريخها، وصف الرئيس الكيني وليام روتو توقعات الأرصاد الجوية في البلاد بأنها "فظيعة"، وأرجأ إلى أجل غير مسمى إعادة فتح المدارس التي كانت مقررة الاثنين.

وذكر روتو أن الإعصار "سيتسبب بأمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عاتية وخطيرة".