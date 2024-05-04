منتخبنا للجو جيتسو يرفع الحصاد إلى 11 ميدالية في «الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو أداءه القوي، خلال مشاركته في النسخة الثامنة لبطولة آسيا للجو جيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 30 دولة.

ورفع نجوم منتخبنا رصيد الدولة إلى 11 ميدالية «3 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات في أوزان 62 و69 كجم للرجال، و57 و70 كجم للسيدات، ليعزز منتخبنا حظوظه في الاحتفاظ باللقب.

حضر المنافسات بانايوتوس ثيودوربوليس رئيس الاتحاد الدولي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعدد من رؤساء الاتحادات الوطنية وممثلي الوفود المشاركة.

ونجح أبطال الإمارات في منافسات اليوم الثاني، في إضافة 4 ميداليات، بواقع فضيتين فاز بهما مهرة محفوظ «وزن 70 كجم»، وخالد الشحي «وزن 62 كجم»، وبرونزيتين بفوز شمسة العامري «وزن 57 كجم»، ومحمد السويدي «وزن 69 كجم».

وأشاد يوسف عبدالله البطران، بأداء لاعبي المنتخب، ونجاحهم في الاقتراب خطوة إضافية نحو الاحتفاظ باللقب، لافتاً إلى أن الاستعداد المثالي للبطولة يقود الدولة نحو إنجاز قاري جديد.

وقال: «نشعر بالفخر لما يضمه منتخبنا من مواهب، خصوصاً أن مع كل بطولة يشارك فيها، تبرز لنا القيمة الحقيقية للمخزون الإستراتيجي الذي تملكه الدولة على صعيد اللاعبين واللاعبات الواعدين والذين يتمتعون بروح العزيمة والانتصار، ولا بد من التأكيد على أن التربع على قمة آسيا، يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد، والمتابعة الدقيقة من عبدالمنعم الهاشمي، والمساعي لاستقطاب أفضل المدربين وتطبيق أحدث البرامج في نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال».

ووقّع الاتحاد الآسيوي اتفاقية تعاون وشراكة مع اللجنة الكويتية للجو جيتسو، حيث قام بالتوقيع بالنيابة عن الاتحاد الآسيوي فهد علي الشامسي، الأمين العام، وبالنيابة عن اللجنة الكويتية عبد الله الصقعبي، نائب رئيس اللجنة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتطوير ورعاية الجو جيتسو في قارة آسيا والكويت على حد سواء، بما يشمل الموارد واستراتيجيات التسويق وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات، بما في ذلك القيادة والإدارة وتصميم وبناء المنشآت الرياضية وتطوير المدربين والطب الرياضي، وبرامج تطوير المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية وتنظيم المعسكرات التدريبية والتحكيمية للمنتخبات والأندية الرياضية.