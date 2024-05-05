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نهيان بن مبارك: مهرجان "السودان في قلب الإمارات" يجسد المشاعر القومية المخلصة

نهيان بن مبارك يشهد مهرجان "السودان في قلب الإمارات"
5 مايو 2024 21:13

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مهرجان "السودان في قلب الإمارات"، الذي أقيم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور كبير ومميز من الأسر والعائلات من أبناء الجالية السودانية.
وأكد معاليه، خلال المهرجان الذي نظمته الجالية السودانية في الإمارات بالتعاون مع صفحة "الإمارات تحب السودان"، وشهد حضور أكثر من 4 آلاف شخص وحظي بتفاعل كبير من أبناء الجالية السودانية في الدولة، أن "المهرجان بما يمثله ذلك من تواصل إنساني مهم بين السودان والإمارات ومن اعتزازٍ قوي بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين المتحابين، وما نشهده بحمد الله من آثار هذه المحبة والتقدير على الوفاق الصادق، والأخوة الحقيقية، التي تجمع الشعبين الشقيقين برباطٍ قوي يجسد ما نشعر به معاً من مشاعر قومية مخلصة توحد بيننا وتجعلنا نعمل معاً من أجل تأكيد التعاون التام والكامل بين بلدينا، بل وكذلك من أجل رفعة الأمة العربية كلها، وأيضاً من أجل بناء جسور التفاهم والتعايش، مع شعوب العالم أجمع".

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وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن "العلاقة القوية بين الإمارات والسودان هي أساساً علاقة عريقة ومتجددة، علاقة تستند إلى القيم المثلى، والمبادئ المشتركة، التي نعتز بها معاً، والتي تشمل قيم حب الوطن والاعتزاز بالأمة العربية والإسلامية، بالإضافة إلى قيم الاحترام المتبادل، والسعي الحثيث والمستمر لتحقيق الخير والسلام والأمان لكلا البلدين".
شهد المهرجان، الذي حظي بإقبال جماهيري مميز من أبناء الجالية السودانية، نحو 4 آلاف شخص، بينهم عدد من أبرز الشخصيات السودانية المقيمة في الدولة، شملت رجال أعمال وفنانين ومثقفين ورياضيين وغيرهم، فيما تضمنت أجندته العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية والاستعراضية والتراثية المتنوعة، بالإضافة إلى معرض تراثي، وسوق كرنفالية مستوحاة من أبرز معالم السودان.
شاركت الفنانة السودانية نانسي عجاج في الفقرة الفنية بمجموعة من أبرز أعمالها. كما شهدت الفقرة الفنية مشاركة الفنان محمد حامد وعدد من أبرز مقدمي "ستاند أب كوميدي"، وغيره من أنواع المحتوى المتميز، ومنهم صانع المحتوى الكوميدي السوداني المعروف بـ"بوش بشاشة".
ويعكس المهرجان، الذي استهدف الاحتفاء بالثقافة والتراث والفنون السودانية، من خلال دعوة أبناء الجالية السودانية والمجتمع السوداني في الدولة للتفاعل مع فعالياته، الأجواء الاجتماعية الإيجابية التي تربط بين أبناء الجالية السودانية في الإمارات.

المصدر: وام
مهرجان السودان في قلب الإمارات
نهيان بن مبارك
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