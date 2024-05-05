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سنترال كوست بطل كأس الاتحاد الآسيوي

سنترال كوست بطل كأس الاتحاد الآسيوي
5 مايو 2024 22:52

 
لندن (أ ف ب) 

 

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دوّن سنترال كوست مارينرز اسم أستراليا في السجلات الذهبية لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نسختها التاسعة عشرة الأخيرة، بعدما تغلب على العهد اللبناني 1-صفر في المباراة النهائية التي احتضنها مشجع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط.
وسجل البديل آلو كوول هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.
وكان العهد يمني النفس بثاني ألقابه القارية، بعدما أحرز باكورتها له وللكرة اللبنانية خارجياً عام 2019، عندما تغلّب على 25 أبريل الكوري الشمالي بهدف لاعب الوسط الغاني عيسى ياكوبو.
وتشهد مسابقات أندية الاتحاد الآسيوي حقبة جديدة، مع إدخال نظام ثلاثي المستويات، بما في ذلك دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا ودوري التحدّي الآسيوي اعتباراً من موسم 2024-2025.
وهذا اللقب الثالث لأندية الشرق بعد ناساف الأوزبكي (2011) وجوهور دار التعظيم الماليزي (2015)، بينما أحرزت أندية الغرب اللقب 16 مرة، حيث توج الكويت الكويتي ثلاث مرات (2009، 2012، 2013) بالتساوي مع القوة الجوية العراقي (2016، 2017، 2018)، والفيصلي الأردني مرتين (2005، 2006)، والمحرق البحريني (2008 و2021)، ومرة واحدة لكل من القادسية الكويتي (2014) والجيش الوري (2004) وشباب الأردن الأردني (2007) الاتحاد السوري (2010) والعهد (2019) والسيب العُماني (2022).

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