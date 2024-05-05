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مركز الأرصاد يسجل زلزالا في إندونيسيا

زلزال
6 مايو 2024 00:11

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، الأحد، زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في إندونيسيا.
وقال المركز الوطني للأرصاد، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن المحطات التابعة له، سجلت الزلزال في الساعة "22:33، الموافق 05/05/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات".
وتشهد إندونيسيا زلازل بشكل متكرر بسبب موقعها الجغرافي. وسجل فرع المركز الجيوفيزيائي في وكالة "الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء"، في منطقة "باندونج" الإندونيسية، 106 زلازل، في إقليم "جاوة الغربية" والمناطق المحيطة، خلال إبريل الماضي وحده.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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إندونيسيا
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