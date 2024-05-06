جهود التهدئة

جهود للتهدئة تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى والرهائن، وتقود لإنهاء الحرب بما يجنب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، ويخدم الأمن والاستقرار والسلام، حيث تحظى هذه الجهود المصرية والقطرية بدعم الإمارات، لوضع حد للحرب المستمرة منذ سبعة شهور، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا الأبرياء من المدنيين.

الإمارات مستمرة في جهودها مع المجتمع الدولي للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار؛ لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة توفير الحماية للمدنيين كافة والحفاظ على أرواحهم، وتقديم استجابة إنسانية مكثفة وآمنة ومستدامة في القطاع، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لمنع أي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق، واتساع دائرة الصراع في المنطقة.

لا يمكن تجنب الحرب وويلاتها، دون إعلاء مبدأ الحوار الذي يكفل إنهاء التطرف والتوتر والعنف، ويعمل على تهيئة المسار أمام إحلال السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإيجاد أفق سياسي جاد وبنَّاء لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام العادل والشامل القائم على أساس «حل الدولتين»، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.