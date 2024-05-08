وقف التصعيد

اقتحام إسرائيل وسيطرتها على معبر رفح في غزة، تصعيد عسكري، يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء من المدنيين في الحرب التي دخلت شهرها الثامن، كما يؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة بسبب تعريض تدفق المساعدات الإنسانية لمخاطر وعوائق، إلى جانب انعكاساته الخطيرة على المنطقة عبر ارتفاع وتيرة العنف والتوتر، وعدم الاستقرار.

الإمارات تؤكد إدانتها لهذا الاقتحام الذي نفذته إسرائيل رغم التحذيرات العربية والدولية والأممية من شنِّ عملية عسكرية في منطقة رفح التي تشكل ملاذاً لـ 1.2 مليون فلسطيني، غالبيتهم من النازحين، كما تجدد إدانتها لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق، ولأي ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني، وضرورة إنهاء التوتر والعنف، وحماية أرواح المدنيين.

ولتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، تأتي الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر لتشكل بارقة أمل نحو تهدئة تقود لإنهاء الحرب بما يجنب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، ويؤدي إلى العودة للمفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويرسخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.