نجم تنس عالمي يعتزل بسبب «حالة عاطفية»

شتوتجارت (د ب أ)

أعلن النمساوي دومينيك ثيم 30 عاماً، اليوم الجمعة، على تطبيق انستجرام، اعتزاله رياضة التنس بنهاية الموسم الجاري، وقال ثيم في مقطع فيديو: «يجب أن أبلغكم برسالة مهمة للغاية ومحزنة للغاية وأيضاً جميلة للغاية: موسم 2024 سيكون الأخير لي».

وقال إن من بين أسباب اعتزاله هي إصاباته المتكررة في المعصم، بالإضافة لحالته العاطفية. واحتل اللاعب النمساوي مكانه ضمن المصنفين العشرة الأوائل من قبل ووصيف بطولة فرنسا المفتوحة مرتين، وسوف يسجله التاريخ بأنه واحد من أفضل لاعبي التنس النمساويين.

وفي عام2020، احتفل بأكبر انتصار في مسيرته في نهائي بطولة نيويورك أمام الألماني ألكسندر زفيريف. وفي نهائي لا ينسى، أنهى ثيم آمال غريمه التقليدي في الفوز بأحد ألقاب البطولات الأربع الكبرى، بعدما قلب تأخره صفر/ 2 وكان أفضل مركز احتله في التصنيف العالمي هو المركز الثالث، كما أنه توج بـ 17 لقباً في البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

ولكن في السنوت الأخيرة، تعرض ثيم لإصابة خطيرة في المعصم ليحصل على فترة راحة طويلة، ولم يتمكن من استعادة مستواه. ويحتل ثيم حالياً المركز الـ 117 في التصنيف العالمي.