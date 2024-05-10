الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نجم تنس عالمي يعتزل بسبب «حالة عاطفية»

نجم تنس عالمي يعتزل بسبب «حالة عاطفية»
10 مايو 2024 17:54

 

شتوتجارت (د ب أ)
أعلن النمساوي دومينيك ثيم 30 عاماً، اليوم الجمعة، على تطبيق انستجرام، اعتزاله رياضة التنس بنهاية الموسم الجاري، وقال ثيم في مقطع فيديو: «يجب أن أبلغكم برسالة مهمة للغاية ومحزنة للغاية وأيضاً جميلة للغاية: موسم 2024 سيكون الأخير لي».
وقال إن من بين أسباب اعتزاله هي إصاباته المتكررة في المعصم، بالإضافة لحالته العاطفية. واحتل اللاعب النمساوي مكانه ضمن المصنفين العشرة الأوائل من قبل ووصيف بطولة فرنسا المفتوحة مرتين، وسوف يسجله التاريخ بأنه واحد من أفضل لاعبي التنس النمساويين.
وفي عام2020، احتفل بأكبر انتصار في مسيرته في نهائي بطولة نيويورك أمام الألماني ألكسندر زفيريف. وفي نهائي لا ينسى، أنهى ثيم آمال غريمه التقليدي في الفوز بأحد ألقاب البطولات الأربع الكبرى، بعدما قلب تأخره صفر/ 2 وكان أفضل مركز احتله في التصنيف العالمي هو المركز الثالث، كما أنه توج بـ 17 لقباً في البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.
ولكن في السنوت الأخيرة، تعرض ثيم لإصابة خطيرة في المعصم ليحصل على فترة راحة طويلة، ولم يتمكن من استعادة مستواه. ويحتل ثيم حالياً المركز الـ 117 في التصنيف العالمي.

أخبار ذات صلة
نادال يحبط مغامرة زيزو في 3 ساعات
شفيونتيك: من يقول أن تنس النساء «ممل»؟
التنس
الجراند سلام
التصنيف العالمي للتنس
جراند سلام للتنس
آخر الأخبار
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية
الأخبار العالمية
هل تتوصل الدول إلى اتفاق بشأن مكافحة الأوبئة؟
اليوم 18:06
إيفرتون يسحب استئنافه ضد عقوبة حسم النقاط
الرياضة
إيفرتون يسحب استئنافه ضد عقوبة حسم النقاط
اليوم 18:03
«أبوظبي لألعاب المضرب» يستضيف كأس رئيس الدولة للطاولة
الرياضة
«أبوظبي لألعاب المضرب» يستضيف كأس رئيس الدولة للطاولة
اليوم 17:54
نجم تنس عالمي يعتزل بسبب «حالة عاطفية»
نجم تنس عالمي يعتزل بسبب «حالة عاطفية»
اليوم 17:54
12.5 ألف زائر من 179 دولة لقمة «AIM» للاستثمار في أبوظبي
اقتصاد
12.5 ألف زائر من 179 دولة لقمة «AIM» للاستثمار في أبوظبي
اليوم 17:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©