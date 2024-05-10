أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلّق بعض مواد الدستور

أعلن صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الجمعة، حل مجلس الأمة.

وفي خطاب وجهه إلى الشعب وبثته وسائل الإعلام الكويتية، أعلن أمير دولة الكويت أيضا "وقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأضاف صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن فترة تعليق الدستور "تتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا".

كما أصدر سموه مرسوما أميريا يقضي بتولي أمير الكويت ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة.