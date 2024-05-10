التزام ثابت

مشروع القرار الذي قدمته الإمارات لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بصفتها رئيسة المجموعة العربية للشهر الحالي، ينطلق من التزام إماراتي ثابت بتعزيز السلام والعدالة، وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تأييد الأغلبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعضوية فلسطين، تأكيد على الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي وقناعته بأن المطلب الفلسطيني بنيل العضوية الكاملة هو حق لا جدال فيه، على أن «الفيتو» في مجلس الأمن، ما زال يعطل هذا الحق، في ظل تفاقم المأساة والأوضاع الحرجة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وعدم وضع حد للحرب المستعرة في قطاع غزة منذ ما يزيد على سبعة شهور.

إن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة، كما يرسل رسالة قوية وواضحة مفادها أن إنهاء الاحتلال، واستقلال فلسطين، وحل الصراع وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد للمضي قدماً نحو الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة بأكملها.