السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مدرب اتحاد جدة: 6 أشهر لا أجد تشكيلاً مثالياً للفريق !!

مدرب اتحاد جدة: 6 أشهر لا أجد تشكيلاً مثالياً للفريق !!
11 مايو 2024 10:30


الرياض (د ب أ)
اعترف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد بمسؤوليته عن الهزيمة الثقيلة التي مني بها فريقه أمام الاتفاق بخماسية نظيفة لحساب الجولة 31 من الدوري السعودي.
وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: «إن الاتفاق كان أقوى، وكل فرصة لهم بهدف، مؤكداً مسؤوليته عما حدث، ومعتذراً للجماهير عن هذه النتيجة».
وأضاف المدرب الأرجنتيني أن الفريق يعيش حالة إحباط كبيرة جداً، ويقف في موقف صعب، مؤكداً أنه لا يبحث عن أعذار، لكنه واجه قبل المباراة مشكلة إيجاد تشكيلة للفريق، وهو ما يحدث منذ قدومه لتولي المسؤولية الفنية للاتحاد.
وأضاف: «6 أشهر لا أجد تشكيلاً مثالياً للفريق، لعبت باللاعبين المتاحين، نحتاج المزيد من العمل، اللاعبون حاولوا تأدية ما عليهم، الفريق الخصم كان أقوى منّا».
وتابع: «لا بد من الجميع أن يفهم ماهي المسؤولية بتمثيل نادي الاتحاد يجب أن نفكر كيف ننهي الموسم، وبعد ذلك هناك الكثير من الأشياء التي ستطرح».
ومن جهة أخرى، أبدى رومارينيو، لاعب الاتحاد، حزنه للخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق. وقال رومارينهو في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن الخسارة بهذه النتيجة شيء محبط ومحزن بالنسبة للاعبين والجماهير، مضيفاً: «لدينا إصابات كثيرة جداً وغيابات، هو ليس عذراً، ولكن الوضع كان صعباً جداً ليس فقط في هذه المباراة، ولكن طوال الموسم الذي كنا نسعى لتحقيق مستوى ونتائج أفضل فيه».
ووجه رومارينهو رسالة إلى جماهير الاتحاد قال فيها: «عشت كل المشاعر مع نادي الاتحاد، واكتسبت العديد من الخبرات، أشكر جماهير الاتحاد على ما قدمته لي من دعم طوال فترتي مع الفريق»، وأضاف رومارينهو: «سعيد بالفترة التي قضيتها مع الاتحاد، ولحظة التتويج بالدوري الموسم الماضي هي اللحظة التي لن أنساها مع الاتحاد».

أخبار ذات صلة
رومارينيو يعلن نهاية مشواره مع اتحاد جدة
مدرب أهلي جدة يكشف سبب الخسارة أمام الهلال بالدوري السعودي
اتحاد جدة
الاتحاد السعودي
الدوري السعودي
الاتفاق السعودي
آخر الأخبار
«كلنا العين».. تابع أجواء مباراة «الزعيم» مع يوكوهاما لحظة بلحظة
الرياضة
«كلنا العين».. تابع أجواء مباراة «الزعيم» مع يوكوهاما لحظة بلحظة
اليوم 11:51
«البروتوكول» يمنع الريال من الإعلان عن صفقة مبابي
الرياضة
«البروتوكول» يمنع الريال من الإعلان عن صفقة مبابي
اليوم 11:37
الحصن خامس دوري اليد والنصر الأخير
الرياضة
الحصن خامس دوري اليد والنصر الأخير
اليوم 11:30
رومارينيو يعلن نهاية مشواره مع اتحاد جدة
الرياضة
رومارينيو يعلن نهاية مشواره مع اتحاد جدة
اليوم 11:19
«عبوة ماء» تثير جدلاً بشأن ديوكوفتش في دورة روما
الرياضة
«عبوة ماء» تثير جدلاً بشأن ديوكوفتش في دورة روما
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©