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رعاية صحية مستدامة

رعاية صحية مستدامة
13 مايو 2024 00:15

أبوظبي تؤسس لعمل جماعي عالمي مشترك في مجال الرعاية الصحية، عبر تبادل الخبرات والتجارب، واستحداث فرص الابتكار والاستثمار، والمواجهة الاستباقية للتحديات المستقبلية الأكثر إلحاحاً في هذا القطاع الحيوي، باستضافتها أكثر من 6 آلاف مشارك في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية الذي ينطلق اليوم، للبحث في صياغة استراتيجيات متينة وقابلة للتنفيذ، ووضع حلول مبتكرة،  لتطوير مستقبل مستدام للرعاية الصحية.    
إنجازات أبوظبي في هذا القطاع الحيوي، تنطلق من رؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على مواصلة الدعم لتطوير القطاع الصحي من حيث البنية التحتية والمستشفيات ومراكز الأبحاث، وتأهيل الكوادر وتعزيز كفاءتها، وضمان حصول أفراد المجتمع على خدمات الرعاية الصحية، وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية، بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات وتنافسيتها عالمياً في قطاع مهم يتصدر نهضتها التنموية.
الإمارات بكوادرها وكفاءاتها الطبية والصحية، ومستشفياتها، ومختبراتها، ومراكز أبحاثها، أثبتت في محطات كثيرة قدرتها وتميزها في التصدي للأمراض والأوبئة، بل جسدت نموذجاً عالمياً في احتواء أكبر جائحة ألمت بالبشرية في القرن الحالي، كما تجاوز دورها المستوى الوطني لدعم قدرات عديد من المجتمعات الأقل حظاً، وأطلقت حملات ومبادرات بشراكات دولية وأممية، للقضاء على كثير من الأمراض، امتداداً لرسالتها الإنسانية.

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