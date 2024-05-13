أبوظبي تعمل على تعزيز العمل الجماعي الدولي بهدف تطوير نظم رعاية صحية مستدامة ومبتكرة، انطلاقاً من رؤيتها القائمة على دعم تسريع مستقبل الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وضرورة بناء منظومة استباقية في هذا القطاع الحيوي، تستشرف التحديات وتضع الحلول، وتشجع البحث والتطوير، وتوظف الذكاء الاصطناعي، وتحفز الابتكار، وتعزز الكفاءات، إضافة إلى تطوير الصناعة الدوائية، وتحسين البنية التحتية للمرافق الصحية.

هذه الأهداف محاور رئيسة في «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» الذي انطلقت فعالياته بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ليشكل منصة لتبادل الأفكار والرؤى، وبحث التوجهات العلمية، والمبادرات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية، بهدف تحسين جودة الحياة المجتمعية في العالم.

الرعاية الصحية القائمة على نهج استباقي ووقائي، كانت عنوان قصة تميز وتفرد صاغتها أبوظبي في تعاملها مع أكبر جائحة ألمَّت بالبشرية في القرن الحالي، وفي شراكاتها مع العالم في مكافحة الأوبئة والأمراض، وعبر دعمها الصحي للمجتمعات الأقل حظاً، لأنها تؤمن بأن الصحة أولوية عالمية؛ لذلك أضحت وجهة عالمية رائدة في قطاع الرعاية الصحية.