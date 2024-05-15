73.5 مليار درهم صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي - إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي -.. خلال الربع الأول من العام الحالي 73.5 مليار درهم بنمو 4.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق بيان صادر اليوم، شهدت الغرفة نمواً في عدد أعضائها المصدّرين بنسبة 7.3 في المائة من 8848 شركة مصدرة في الربع الأول 2023 إلى 9496 شركة مصدرة في الربع الأول 2024.وسجلت غرفة تجارة دبي انضمام 19056 شركة جديدة إلى عضويتها خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو قدرها 17.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس قدرة الإمارة المتزايدة على استقطاب الاستثمارات والشركات وتعزيز تنافسية البيئة الجاذبة للأعمال.

وأصدرت غرفة تجارة دبي خلال هذه الفترة 191 ألفا و13 شهادة منشأ بنسبة نمو بلغت حوالي 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين كما أصدرت واستقبلت 1416 دفتر إدخال مؤقت بقيمة تبلغ حوالي 804.9 مليون درهم.

وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أن الأداء القوي المسجل خلال الربع الأول من العام الجاري يؤكد أن غرفة تجارة دبي تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ‘D33‘ ، والتي تركز على تحفيز نمو التجارة الخارجية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

وقال إن غرفة تجارة دبي تواصل العمل في إطار أولوياتها الاستراتيجية على تحسين البيئة المحفزة للأعمال، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية، بالتزامن مع قيادة توسع الشركات العاملة في الإمارة في الأسواق الخارجية وتنمية الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية.

وقامت غرفة تجارة دبي من خلال قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال بمراجعة 33 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة اعتماد بلغت 45 في المائة، في حين تم عقد 24 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال.. وأسست الغرفة خلال الربع الأول 4 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين.

ونظّمت الغرفة خلال الربع الأول اجتماعها الفصلي الأول لعام 2024 مع مجموعات ومجالس الأعمال، تم خلاله بحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبيئة المحفزة للاستثمار في دبي.كما استقبلت الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 33 قضية وساطة، مقارنة بـ 18 قضية وساطة استقبلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 83.3 في المائة.. وتم بنجاح تسوية 84 في المائة من قضايا الوساطة التي استقبلت في الربع الأول من العام الحالي، فبلغت القيمة الاجمالية لقضايا الوساطة 2.6 مليون درهم.









