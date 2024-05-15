الخميس 16 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رجل الإنسانية

رجل الإنسانية
16 مايو 2024 00:15

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكثر شخصية مؤثرة في مجال العمل الإنساني العالمي، فهو صاحب الإسهامات الخيِّرة لتعزيز التنمية في المجتمعات الأقل حظاً، والرائد في تبني المبادرات العالمية لمكافحة الأمراض والأوبئة، والحريص على الاستجابة بشكل سريع واستثنائي للأزمات والكوارث وتداعيات الحروب، دون فرق بين عرق أو لون أو دين، والساعي إلى بناء جسور التواصل، وتعزيز التفاهم والسلام بين شعوب العالم.
برلمان البحر الأبيض المتوسط يمنح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جائزة الشخصية الإنسانية العالمية، لجهوده على مدى عقود في الإغاثة الإنسانية حول العالم، ودعمه الحقيقي والراسخ للقضايا الإنسانية، وحرصه على بناء شراكات عالمية لحماية الإنسان، وتعزيز جودة حياة المجتمعات، إلى جانب مساعيه الدائمة إلى تعزيز فرص الحوار والدبلوماسية، ونشر قيم التعايش والتسامح، ما أثر إيجاباً على حياة الملايين من الأشخاص حول العالم.
كان لمبادرات سموه الإنسانية ووقوفه مع الشعوب والدول، أثر عالمي في التصدي لأكبر جائحة في القرن الحالي، كما وضعت جهود سموه حداً لانتشار الأمراض والأوبئة، عبر توفير الرعاية الطبية واللقاحات، وإرسال الإمدادات الغذائية والصحية لكثير من المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والحروب والكوارث، ودعم اللاجئين والنازحين، وأسهمت في حماية الحياة الإنسانية، وزرعت الرخاء، ليكون العالم أكثر استقراراً وازدهاراً.

أخبار ذات صلة
خطط استباقية لاستقبال الحجاج
منصور بن زايد: التوطين أولوية قصوى
الإمارات
محمد بن زايد
مكافحة الأمراض
الأزمات والكوارث
آخر الأخبار
«قمة البحرين» تعقد اليوم.. والقضية الفلسطينية تتصدر جدول الأعمال
الأخبار العالمية
«قمة البحرين» تعقد اليوم.. والقضية الفلسطينية تتصدر جدول الأعمال
16 مايو 2024
مهرجان في رام الله لإحياء ذكرى النكبة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة بمسيرات شعبية بالضفة الغربية
16 مايو 2024
الشرطة تحقق في مكان الحادث خارج دار الثقافة في هاندلوفا (رويترز)
الأخبار العالمية
حكومة سلوفاكيا: رئيس الوزراء في حالة خطيرة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال
16 مايو 2024
لاجئون سوريون في عرسال يستعدون لمغادرة لبنان إلى سوريا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
ميقاتي يحذر من تحول اللجوء السوري إلى أزمة إقليمية ودولية
16 مايو 2024
خطط استباقية لاستقبال الحجاج
الأخبار العالمية
خطط استباقية لاستقبال الحجاج
16 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©