قمة لأجل فلسطين

قمة البحرين، اجتماع وإجماع عربي لأجل فلسطين، يؤكد الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة. وضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، بما فيها مبادرة السلام العربية.

مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في القمة، تجسد دعم القيادة الرشيدة الراسخ لمسيرة العمل العربي المشترك، من أجل معالجة التحديات كافة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حلول تسهم في ترسيخ أسس السلام العادل والشامل، وتعزز مقومات الأمن والاستقرار، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

قرارات القمة ترفع وتيرة التنسيق، وتعزز الجهد العربي المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً، كما توجِّه دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن للفلسطينيين حقهم في الدولة والحرية والحياة والكرامة الإنسانية.