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«مبادلة».. أكبر مستثمر

«مبادلة».. أكبر مستثمر
18 مايو 2024 00:01

نتائج «مبادلة» للاستثمار السنوية، وما حققته من نمو في أعمالها، يؤكدان قدرة الشركة ومساهمتها الفاعلة في دفع مسارات التنمية الشاملة في الإمارات، ويرسخان حضورها في مشهد الاقتصاد العالمي من خلال توسيع قاعدة استثماراتها، وتوثيق شراكاتها في الأسواق الرئيسة؛ حيث  وصلت قيمة أصولها إلى أكثر من 1.1 تريليون درهم عام 2023، بنمو قدره 9.45%، رغم التحديات الاقتصادية العالمية من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد.
إنجازات «مبادلة»، وضعتها في الصدارة، كأكبر مستثمر أجنبي في العالم، وهي مستمرة خلال الأعوام المقبلة، في تعزيز آفاق التعاون الدولي ومجالاته ودفع عجلة التقدم العالمي، من خلال أولوياتها التي حددها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الشركة، بتحقيق توسع مستمر لاقتصاد دولة الإمارات، وتعزيز ارتباطه مع الاقتصاد العالمي.
وفي إطار رؤية القيادة الرشيدة لتطوير اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار، وظفت «مبادلة» استثمارات عديدة في القطاعات الأساسية التي تشكّل ملامح المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والبنية التحتية الرقمية، وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، بهدف تسريع وتيرة التحول الاقتصادي في الدولة، وترسيخ مكانة الشركة مستثمراً عالمياً في الحلول الداعمة لمسيرة التقدم البشري، وخدمة الإنسانية.

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