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عطاء بلا حدود

عطاء بلا حدود
19 مايو 2024 00:15

تواصل الإمارات بلا كلل جهودها الإنسانية النبيلة لمد يد العون لمساعدة مختلف دول العالم على مواجهة التحديات والأزمات الطارئة وتخفيف معاناة المجتمعات البشرية جراء تقلبات الطقس وتفجر النزاعات وتفشي الأمراض. وتمثل المساعدات الإغاثية الجديدة التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى البرازيل، استجابة إنسانية سريعة من الدولة لدعم المتأثرين من الفيضانات والأمطار التي شهدتها البلاد مؤخراً.
نجحت الإمارات بجهود كوادرها المواطنة في تشييد منظومة فعالة أثبتت نجاحها باستمرار في جهود تقديم المساعدات ومواد الإغاثة بحراً وجواً وبراً بأعلى درجات الكفاءة، حتى صارت الإمارات عنواناً للخير والعطاء ومساعدة الآخرين خاصة الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة عبر العالم. نهج أصيل وثابت رسخت دعائمه القيادة الرشيدة بالوقوف الدائم والثابت مع الأصدقاء والأشقاء وقت المحن، انطلاقاً من التزام الإمارات بالعمل الإنساني كأحد الثوابت الأساسية في سياستنا الخارجية، مما رسخ للدولة مكانة بارزة مرموقة على الساحة العالمية بمبادرات تنموية وإنسانية استثنائية يستفيد منها الملايين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.
تستهدف الإمارات بمساعداتها المتواصلة أن يصبح العالم مكاناً أفضل للعيش للجميع، لأنها لا تربط تلك المساعدات بأي اعتبارات سياسية أو عرقية أو ثقافية أو حضارية، أو حتى دينية، تأكيداً لثقافة التسامح والتعايش المتجذرة في مجتمعنا.

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