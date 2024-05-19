الإثنين 20 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

القوة الناعمة

القوة الناعمة
20 مايو 2024 00:15

النمو السنوي في الاستثمارات بقطاع السياحة والسفر بالإمارات يؤكد نجاح الاستراتيجية الوطنية 2031 التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة، باستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم. يجسد النجاح بدرجة أكبر الزيادة المتواصلة في عدد السياح وفترات زياراتهم ومعدلات إنفاقهم. ارتفعت هذه المعدلات من 175.2 مليار درهم في 2023 إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 22.8% مقارنة بعام 2019، حتى ستصل - حسب التوقعات - إلى 231.8 مليار درهم بحلول 2034. إنفاق السياح الدوليين وضع الإمارات بالمرتبة التاسعة عالمياً خلال 2023؛ لأنها تقدم لهم تجربة استثنائية.. طبيعة فريدة وخلابة، متنوعة، وساحرة، تتيح للجميع خيارات تلبي مختلف الأذواق والفئات لاستكشاف البيئات البحرية والصحراوية والحضرية، مع تراث ثري عريق في مجتمع يتمتع ببنية تحتية فائقة الجودة، وفق أفضل المعايير الدولية، يسوده الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والرفاهية، بفضل قيم التسامح والتعايش والتفاهم والتناغم بين نحو 200 جنسية. 
تسعى إذن الاستثمارات، الآخذة بالنمو، إلى تعظيم مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، بالاستفادة من القوة الناعمة للدولة التي رسخت صورة ذهنية مثالية للإمارات كوجهة عالمية فريدة للفعاليات، تمنح العالم أفضل الفرص للتواصل لمستقبل أفضل للبشرية.

أخبار ذات صلة
27 مواطناً ومواطنة يكملون برنامج بيورهيلث «للقيادة التنفيذية في إدارة الرعاية الصحية»
ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم
السياحة
السفر
الإمارات
الفنادق
الاقتصاد الوطني
آخر الأخبار
إيران تعلن الحداد.. وتكليف محمد مخبر قائماً بأعمال الرئيس
الأخبار العالمية
إيران تعلن الحداد.. وتكليف محمد مخبر قائماً بأعمال الرئيس
اليوم 12:56
حسين أمير عبد اللهيان
الأخبار العالمية
تعيين علي باقري كني قائماً بأعمال وزير الخارجية الإيراني
اليوم 12:55
«مربع ذهب» كأس رئيس الدولة لليد الثلاثاء
الرياضة
«مربع ذهب» كأس رئيس الدولة لليد الثلاثاء
اليوم 12:31
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الأخبار العالمية
السيسي يؤكد تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني
اليوم 12:25
زلزال قوي يضرب الصين
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب الصين
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©