النمو السنوي في الاستثمارات بقطاع السياحة والسفر بالإمارات يؤكد نجاح الاستراتيجية الوطنية 2031 التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة، باستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم. يجسد النجاح بدرجة أكبر الزيادة المتواصلة في عدد السياح وفترات زياراتهم ومعدلات إنفاقهم. ارتفعت هذه المعدلات من 175.2 مليار درهم في 2023 إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 22.8% مقارنة بعام 2019، حتى ستصل - حسب التوقعات - إلى 231.8 مليار درهم بحلول 2034. إنفاق السياح الدوليين وضع الإمارات بالمرتبة التاسعة عالمياً خلال 2023؛ لأنها تقدم لهم تجربة استثنائية.. طبيعة فريدة وخلابة، متنوعة، وساحرة، تتيح للجميع خيارات تلبي مختلف الأذواق والفئات لاستكشاف البيئات البحرية والصحراوية والحضرية، مع تراث ثري عريق في مجتمع يتمتع ببنية تحتية فائقة الجودة، وفق أفضل المعايير الدولية، يسوده الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والرفاهية، بفضل قيم التسامح والتعايش والتفاهم والتناغم بين نحو 200 جنسية.

تسعى إذن الاستثمارات، الآخذة بالنمو، إلى تعظيم مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، بالاستفادة من القوة الناعمة للدولة التي رسخت صورة ذهنية مثالية للإمارات كوجهة عالمية فريدة للفعاليات، تمنح العالم أفضل الفرص للتواصل لمستقبل أفضل للبشرية.